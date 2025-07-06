İstanbul'da Ukraynalılardan 'Esirleri Serbest Bırakın' Eylemi

İstanbul'da Ukraynalı Ailelerden Önemli Protesto

İstanbul'da, Ukrayna Kültür Derneği öncülüğünde bir grup Ukraynalı, "esirlerin serbest bırakılması" talebiyle Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye, Rus güçleri tarafından esir alınan ve uzun süredir kendilerinden haber alınamayan Ukraynalı askerlerin aileleri de katıldı.

Fotoğraflarla Unutulmadıklarını Vurguladılar

Aileler, ellerinde yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, esirlerin kurtarılması için destek istedi. Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, burada yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da savaş devam ediyor. Bazı anlaşmalara varılmış olsa da bunlar ne yazık ki yeterli değildir. Rusya, esirlerin bulunduğu alanlara uluslararası sağlık örgütlerini sokmuyor. Kaybedilen birçok kişi aslında Rus hapishanelerinde tutuluyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuk ve Ailelerin Hakları

Usenova, esirlerin uluslararası yasalara göre aileleriyle iletişim kurma hakkına sahip olduğunu vurguladı ve Rusya'nın bu hakkı tanımadığını belirtti. Son esir değişimlerinde 3 yıl boyunca kayıp olarak görülen kişilerin iade edildiğini ifade etti.

Bekleyen Aileler Seslerini Duyuruyor

Svitlana Lıashko, Beklenenlerin İzinden Derneği Başkanı olarak konuştu. Lıashko, yaklaşık 100 ailenin bir araya gelerek uluslararası alanda seslerini duyurmaya çalıştıklarını dile getirirken, eşi 4 yıldır Rusya tarafından esir tutulan bir denizci olduğunu aktardı. "Rusya tarafı onu resmen belgelemiyor. Bu nedenle biz esir veya kayıp olan asker yakınlarına danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz," dedi.

Türkiye'nin Rolü ve Destek Talepleri

Lıashko, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerini organize etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Elbette daha fazla destek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Unutulmamak İçin Mücadele Ediyorlar

Protesto gösterisine katılan, Rusya'da esir alınan bazı Ukraynalı askerler, savaş esirlerinin yaşadığı en büyük korkunun "unutulmak" olduğunu vurgulayarak, esirlerin seslerinin duyulması için bu tür eylemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'ye bu girişimlerinden dolayı teşekkür ettiler.

İstanbul'da bir grup Ukraynalı, esirlerin serbest bırakılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ukrayna Kültür Derneği öncülüğünde Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine, İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar ile Rus güçleri tarafından esir alınan ve kendilerinden uzun süredir haber alınamayan Ukraynalı askerlerin aileleri katıldı. Ellerinde yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, esirlerin kurtarılması için destek istedi.

İstanbul'da bir grup Ukraynalı, esirlerin serbest bırakılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ukrayna Kültür Derneği öncülüğünde Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine, İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar ile Rus güçleri tarafından esir alınan ve kendilerinden uzun süredir haber alınamayan Ukraynalı askerlerin aileleri katıldı. Ellerinde yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, esirlerin kurtarılması için destek istedi.