İstanbul'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 22,19 Zam Yapıldı

İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretleri Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, kentte toplu ulaşım ücretlerine %22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti.

Yeni Ücret Düzenlemeleri

Toplantıda yapılan oylamada kabul edilen zam teklifi ile birlikte, tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya yükseldi. Ayrıca, aylık öğrenci abonmanı ücreti de 250 liradan 282,5 liraya çıkarıldı.

Taksiler ve Deniz Taşımacılığı

Taksilerdeki taksimetre açılış ücreti %22,19 artışla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya çıkarken, saatlik taksi ücreti 195,63 liradan 235 liraya yükseltildi. Deniz taşımacılığı alanında ise, Üsküdar-Eminönü yolculuğu %13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş arası yolculuk ücreti de 24,98 liradan 28,23 liraya yükseldi.

Minibüs ve Okul Servisi Ücretleri

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti %16 artarak 15,50 liradan 18 liraya çıktı. Okul servis ücretleri için %16 oranında zam yapılarak, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1665 liradan 1931,40 liraya yükseltildi. Personel servisi ücretleri de 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı. Özetle, İstanbul'daki ulaşım ücretlerindeki bu artışlar, kentteki ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek ve vatandaşları zorlayacak gibi görünüyor.