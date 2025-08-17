DOLAR
İstanbul'da Uluslararası Arapça Kitap Fuarı'na Dünya İlgisi

İstanbul'da 10. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Türkiye, Arap ülkeleri ve Avrupa, Asya, Rusya'dan kitapseverleri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:33
İstanbul'da Uluslararası Arapça Kitap Fuarı'na Dünya İlgisi

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 10. yılında

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından binlerce kitapseveri İstanbul'da buluşturuyor.

Geniş katılım ve coşku

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen fuar, yayıncılar, yazarlar ve okurlar için önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Binlerce ziyaretçi, fuar alanında yayınevlerinin yeni yayınlarını ve kültürel etkinlikleri takip ediyor.

Sadece Türkiye ve Arap ülkelerinden değil, Avrupa, Asya ve Rusya'daki Müslüman topluluklardan da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği fuar, bu yıl 24...

Haber: AHMET ESAD ŞANİ - Anadolu Ajansını

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", yurt içinden ve yurt...

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", yurt içinden ve yurt dışından binlerce kitap meraklısını ağırlıyor. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen fuar, bu yıl "kültürel ilişkilerin sürdürülebilirliği" temasıyla düzenleniyor. Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuar, bu yıl 24 ülkeden 300'den fazla yayınevinin standına ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", yurt içinden ve yurt...

