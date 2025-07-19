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İstanbul'da Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesi: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu olayda, gözaltına alınan zanlı O.K. adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 13:14
İstanbul'da Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesi: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesi: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde bulunmasına ilişki gözaltına alınan O.K., adliyeye sevk edildi. Soruşturma, 13 Temmuz'da Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ceset üzerine yoğunlaşarak devam ediyor.

Soruşturmanın Gelişimi

Valiz içerisinde 22 yaşındaki Tokyaz'ın cesedinin bulunması üzerine, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli O.K.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. O.K., emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." şeklinde konuşarak, olayla ilgili hiçbir bağlantısı bulunmadığını öne sürdü.

Olayın Seyri

Tokyaz'ın, son olarak eski erkek arkadaşı C.K.'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği ve burada öldürülerek valize konulup Eyüpsultan'daki yol kenarına atıldığı belirlendi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya dair detayları aydınlattı. Bu süreçte, C.K. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Durumu

Yapılan işlemler sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.K.'yi Maltepe'de buldu ve 20 suç kaydı bulunan bu kişi hakkında işlem başlattı.

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında...

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli O.K. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında...

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli O.K. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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