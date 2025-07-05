İstanbul'da Urumçi Olayları Protesto Edildi

İstanbul'da, 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen Urumçi olayları ile ilgili olarak Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Katılımcılar, Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu binası önünde bir araya geldi.

Protestonun İçeriği ve Açıklamalar

Yapılan anmada, katılımcılar Türk bayrakları ve pankartlar taşıyarak sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Abdureşid Eminhaci, 2009 yılında Urumçi'de binlerce Doğu Türkistanlının hayatını kaybettiğini, on binlercesinin kaybolduğunu ifade etti.

Eminhaci, Çin'in Shaoguan şehrindeki bir oyuncak fabrikasında zorla çalıştırılan Uygur işçilere yönelik ırkçı saldırıların sonucunda çok sayıda Uygur gencin katledildiğini belirtti. Saldırganların korunduğunu, mağdurların ise tutuklandığını vurguladı.

Çin Yönetiminin Baskıcı Politikaları

Eminhaci, 5 Temmuz'da barışçıl bir şekilde adalet talep eden Urumçi halkının, Çin güvenlik güçlerinin saldırısına uğradığını ifade etti. Bu olayın, Çin yönetiminin Doğu Türkistan halkının hak arayışına verdiği sert yanıtın simgesi haline geldiğini söyledi.

Uygur halkının, hâlâ aynı baskı altında yaşadığını ve insan haklarına aykırı uygulamalara maruz kaldığını anlatan Eminhaci, "2025 yılı itibarıyla Doğu Türkistan'da yüz binlerce insan 'mesleki eğitim' adı altında toplama kamplarında tutulmakta, birçok aile parçalanmakta" dedi.

İnsan Hakları İhlalleri ve Kültürel Baskılar

Eminhaci, dini özgürlüklerin ve temel hakların sistematik şekilde ihlal edildiğini belirterek, on binlerce cami ve mescidin kapatıldığını, Uygur Türkçesinin yasaklandığını ve çocuklara yalnızca Çince eğitim verildiğini anlattı. Ayrıca, Çince eğitimle kültürel mirasın silindiğini vurguladı.

Çin yönetiminin, dijital gözetim sistemleri ve yaygın polis baskısıyla bölge halkını sürekli izlediğini ifade eden Eminhaci, insanların düşüncelerini ifade etmekten ve geleneklerini yaşatmaktan korkar hale geldiğini belirtti. Sokakların gözetim kameralarıyla donatıldığını ve şehirlerin birer açık hava hapishanesine dönüştüğünü sözlerine ekledi.

İstanbul'da, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylarla ilgili protesto gösterisi düzenlendi. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu binası önünde Urumçi olaylarını protesto etmek için bir araya geldi.

İstanbul'da, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylarla ilgili protesto gösterisi düzenlendi. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu binası önünde Urumçi olaylarını protesto etmek için bir araya geldi.