İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı; yüzlerce kilo metamfetamin, 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap ve kimyasal maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:59
Narkotik ekipleri büyük çaplı baskınlarda çok sayıda madde ele geçirdi

İstanbul Emniyeti'nin narkotik ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlar, 15-22 Eylül tarihlerinde Şişli, Sarıyer, Beylikdüzü, Güngören ve Bayrampaşa ilçelerindeki belirlenen adreslerde gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 16 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 696,65 kilogram sıvı metamfetamin, 67,7 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk, 1 milyon 572 bin uyuşturucu hap ve 595,55 kilogram kimyasal katkı maddesi bulunuyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, personeli tebrik ederek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ilişkin bilgi verdi ve şunları söyledi: "İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Neslimizi ve geleceğimizi koruma konusundaki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir."

