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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı ve büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 10:36
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Fatih ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik olarak yaptıkları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlar, Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet mahallelerinde gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda, şüpheliler I.D, S.S, T.Ş, N.D ve Ö.Y yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli türlerde toplam 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ile 836 bin 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 4 akıllı telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul’da uyuşturucu suçlarına karşı mücadele devam ediyor.

İstanbul'da, 5 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli türlerde 6 kilo 662...

İstanbul'da, 5 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli türlerde 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ile 836 bin 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 4 akıllı telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

İstanbul'da, 5 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli türlerde 6 kilo 662...

İstanbul'da, 5 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli türlerde 6 kilo 662 gram uyuşturucu madde ile 836 bin 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 4 akıllı telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

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