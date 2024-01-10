İstanbul'da uyuşturucu satan avukat yakalandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen avukat ve yanındaki şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Avukat ve şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu satan avukat yakalandı
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Beyoğlu ve Beşiktaş'ta uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

U.G.'nin avukat kimliğiyle uygulama ve kontrol noktalarından rahatça geçtiği düşünülüyordu. Narkotik ekipleri, U.G.'nin Cihangir ve Nişantaşı başta olmak üzere uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

U.G. ve S.A.'nın 115 gram uyuşturucu maddeyle yakalandığı operasyon, saha çalışmalarının ardından gerçekleştirildi. Ekipler, avukat U.G. ve yanındaki S.A.'yı suçüstü ele geçirdi.

AVUKATIN EVİNDE 14 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti yapan avukat U.G.'nin evinde ve aracında 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram uyuşturucu madde, terazi ve vakum makinesi bulundu. U.G. ve yanındaki S.A., emniyetteki işlemler sonrası adliyeye gönderildi. Hakim karşısına çıkan U.G. ve S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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