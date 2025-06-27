İstanbul'da 'Verimli ve Sağlıklı Yaşlılık' Konusu Ele Alındı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Bilim Kafe" etkinliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen bilim iletişiminin ilk etkinliği olarak dikkat çekti. Bu etkinlikte "Verimli ve Sağlıklı Yaşlılık" konusu derinlemesine ele alındı.

Etkinlikte katılımcılara hitap eden İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, yaşlılık konusunun toplumda pek sevilmediğini belirterek, yaşlanmanın sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirilebilmesi için farkındalık yaratılması gerektiğini vurguladı. Karan, yaşlanmanın fizyolojik bir süreç olduğunu ve 65 yaş üzerinde yaşlı olarak kabul edildiğini ifade etti.

Yaşlanmanın insan vücudundaki değişiklikleri belirli bir süreç olarak tanımlayan Karan, bu sürecin doğma, büyüme ve gelişme sonrası kayıpların başladığı bir dönem olduğunu kaydetti. Fiziksel açıdan zirve yaşlarının 30-35’ler olduğunu dile getiren Karan, yaşa bakarken sadece kronolojik yaşa değil, biyolojik yaşa da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yaş ayrımcılığı” kavramının giderek daha fazla karşılaşılan bir durum haline geldiğine dikkat çeken Karan, yaşlı bireylerin sağlıklı olabileceğini ve sağlık sorunlarının yaş ile otomatik olarak ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Karan, "Hastalık belirtilerini yaşlılık olarak kabul edemeyiz. Bu belirtiler, birer hastalıktır ve her hastalığın tedavisi vardır," dedi.

Türkiye'deki 65 yaş üzeri yaşlı nüfus oranının %10,6 olduğunu aktaran Karan, bu oranların gelişmiş ülkelerde %20'leri geçtiğini belirtirken, ülkemizde doğum oranlarındaki azalmaların yaşlı nüfus oranlarında hızlı bir artışa neden olabileceğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Merkez Kütüphanesi'nde "Verimli ve Sağlıklı Yaşlılık" konusu ele alındı. Etkinlğe katılan İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Merkez Kütüphanesi'nde "Verimli ve Sağlıklı Yaşlılık" konusu ele alındı. Etkinlğe katılan İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, konuşma yaptı.