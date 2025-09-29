İstanbul'da Yağış Trafiği Vurdu: TEM ve Başakşehir'de Kazalar

İstanbul'da Yağış Trafiği Aksattı

İstanbul'da gece başlayan ve sabah etkisini artıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu kentte bazı noktalarda trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda kaza

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaralananların olduğu kaza nedeniyle yolda 2 şerit bir süre trafiğe kapatıldı.

Başakşehir'de bariyere çarpma

Başakşehir Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde ise bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı.