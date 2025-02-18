İstanbul'da Yağmurla Birlikte Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul, haftanın ikinci iş gününde yağmurun etkisiyle zor bir sabah geçiriyor. Megakentteki yağış, ana arterlerde ve ara yollarda ciddi trafik yoğunluğuna yol açtı. Araçlar, mesai saatleriyle birlikte zorlukla ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında trafik ağır işliyor. Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında da yoğunluk hissediliyor. Şile Yolu'ndaki trafik ise Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'ndaki Yoğunluk

Avrupa Yakası'na geçişlerde ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir çıkışlarından itibaren trafik sıkışmış durumda. Avrasya Tüneli girişi de Göztepe'ye kadar uzanan bir yoğunluğa sahip.

Trafik Durumu ve İBB Verileri

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar zor ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde de Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane bölgelerinde yoğunluk var.

Aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle sürücüler yavaş hareket etmek zorunda kalırken, metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da kalabalık gözlemleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.