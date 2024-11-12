İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 8 Fenomenin Hesabına Erişim Engeli

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Kritik Adım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, savcılığın talebi üzerine tutuklu 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada, ünlü isimler ile sosyal medya fenomenleri de dahil olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu bazı fenomenlerin hesaplarına erişim engeli getirilmesi talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

Hangi Şahıslar Etkilendi?

Hakimliğin verdiği karara göre, tutuklanan fenomenler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan diğer fenomenlerin hesaplarına erişim engeli verilmesi için de talep süreci devam ediyor.

Öne Çıkan Şüpheliler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sı gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan 5 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Adliyeye sevk edilenlerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında 'ev hapsi' kararı verilirken, bazı şüpheliler tutuklandı ve diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, ev hapsindeki şüphelilerin tutuklanması için başvuruda bulundu ancak henüz mahkemeden karar çıkmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.