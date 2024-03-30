İstanbul’da yaşanan feci kaza can aldı

İstanbul’da Kağıthane ilçesinde, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı yolunda, Nurşah Kılınç’ın kullandığı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Araç, ancak elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Kılınç’ı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Nurşah Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Diş teknisyeni olduğu öğrenilen sürücü Nurşah Kılınç’ın cenazesi Kemerbuzgaz’da toprağa verildi. Kılınç’ın cenazesine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı öğrenildi.