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İstanbul'da Yaz Dönemi Eğitimleri Başladı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları

İstanbul'da MEB tarafından düzenlenen yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:20
İstanbul'da Yaz Dönemi Eğitimleri Başladı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ve yaz okulları, İstanbul'da tüm hızıyla başlamış bulunuyor.

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Adem Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 120 12. sınıf öğrencisinden 20'sinin yurt dışı eğitiminde olduğunu ve gelmesi muhtemel 100 öğrenciden 93'ünün aktif olarak kurslara katıldığını belirtti.

Dersler Sorunsuz Başladı

Sağır, kurslara katılan öğrencilerin her gün saat 09.00'da okula geldiğini ve kahvaltının ardından derslere başlandığını söyledi. "Yaz kurslarımız 7 saatlik programla devam ediyor. Buradaki amaç, dersleri pekiştirmek, önümüzdeki yıl müfredattaki dersleri görmek ve genel anlamda girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminin temelini oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin destekleme kursları ile başka bir takviye almadan kendi öğretmenleriyle hedefledikleri üniversitelere ulaştığını vurgulayan Sağır, “Bakanlığımızın bu konudaki destekleyici tavrı ve tutumu bizler için çok kıymetli” dedi. Ayrıca, MEB'in ürettiği dijital içeriklerin son yıllarda zenginleştiğine dikkat çekti.

Ölçme Değerlendirme Sistemi Önemli

Sağır, okullarında oluşturdukları ölçme değerlendirme sisteminin önemine değinerek şunları kaydetti: “Bütün öğrencilerin girdikleri denemeleri ölçme değerlendirme birimimiz hemen değerlendirir ve yarım saat içerisinde velilerimize geri dönüş sağlarız.”

Ayrıca, bireysel ve mesleki rehberlik konusunda bilgilendirmelerin aksatılmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Sağır, “Daha profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyduklarında ise tüm destekleri sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılabileceği DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, İstanbul'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, İstanbul'da başladı.

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