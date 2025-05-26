İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbul'da Bedava Evlere Bir Adım Daha Yaklaşın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinin satışı başladı. Ev hayali kuran İstanbullular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

İyi Fikir Kampanyası ile Dikkat Çekiyor

Yeni Fikirtepe projesinde, İyi Fikir Kampanyası adıyla duyurulan muhteşem fırsatla, İstanbul'un merkezi Kadıköy’de, adeta bedava denebilecek koşullarla ev sahibi olmanız mümkün. 7. etap satışa sunulur iken, dairelerin anahtarları yeni sahiplerini bekliyor!

Yeni Fikirtepe Konut Satışları Başladı

Kadıköy’ün değerli lokasyonlarından birinde yükselen Yeni Fikirtepe, yalnızca bir konut değil, aynı zamanda yeni bir yaşam biçimi sunuyor. Eşsiz konumu sayesinde ulaşım ağının merkezi noktalarında yer alan projeye, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi komşu oluyor. Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarına yürüme mesafesinde bulunması, cazibesini artırıyor.

İyi Fikir Kampanyası Ödeme Koşulları

Emlak Konut GYO'nun başlattığı İyi Fikir Kampanyası, ev almak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için cazip ödeme olanakları sunuyor. Bu kampanya ayrıca büyük bir devrim niteliği taşıyor!

Peşinat Yok Gibi! : Sadece yüzde 10 peşinatla hayalini kurduğunuz eve ilk adımı atın. Bu oran, İstanbul gibi büyük bir şehirde ev sahibi olmanın rahatlığını getiriyor.

: Sadece yüzde 10 peşinatla hayalini kurduğunuz eve ilk adımı atın. Bu oran, İstanbul gibi büyük bir şehirde ev sahibi olmanın rahatlığını getiriyor. Vade Farkı Kabusu Sona Eriyor! : 48 ay boyunca vade farksız ödeme imkanı ile bütçenizi zorlamadan ev sahibi olabilirsiniz.

: 48 ay boyunca vade farksız ödeme imkanı ile bütçenizi zorlamadan ev sahibi olabilirsiniz. Düşük Vade Farkıyla Uzun Vadeler!: İsterseniz, sadece %0,69 vade farkıyla 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Daireler Hemen Teslim Ediliyor

İyi Fikir Kampanyası kapsamında satışa sunulan 7. Etap daireleri, hemen teslim avantajıyla göz dolduruyor. 2+1’den 4+1’e kadar birçok farklı daire seçeneği mevcut; beğendiğiniz daireye anında taşınabilirsiniz.

Ayrıca, Yeni Fikirtepe yalnızca konut projeleri ile sınırlı kalmayıp, iş dünyasına da yeni bir soluk getiriyor. Toplamda 2,5 milyon metrekarelik bir inşaat alanına yayılan projede, 11,127 konut ve 808 ticari birim yer alıyor.