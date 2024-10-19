İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Soruşturması: 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Ondakilerle Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yenidoğan çetesi" adlı soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarının belirlenen özel hastanelere yönlendirilmesi iddiaları üzerine genişledi. İddialara göre, bu uygulama sonucunda bebeklerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine sebep olundu.

İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatları İptal Edildi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen resmi yazıya göre, 28 Eylül 2024 tarihinde yaptığı inceleme raporu neticesinde, adı geçen 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Teftiş Kurulu Başkanlığının inceleme raporu ve bu rapora istinaden Bakanlık tarafından alınan onay gereği, ruhsat iptalleri gerçekleştirilmiştir.”

İptal Edilen Hastaneler

Söz konusu yeni düzenleme doğrultusunda ruhsatları iptal edilen hastaneler şunlardır:

Özel Avcılar Hospital

Özel TRG Hospitalist

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

Özel Silivri Kolan Hospital

Özel hastanelere yeni hasta kabulü yapılması yasaklandı ve mevcut yatan hastaların durumu değerlendirilecektir.