İstanbul'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Üst Düzeyde!

İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri Artırıldı

İstanbul, yeni yıla hazırlanırken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Taksim Meydanı'nda kurulan Mobil Komuta Merkezi sayesinde şehir genelindeki 15 binden fazla kamera ile anlık izleme yapılıyor. Bu, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yılbaşı kutlamalarını yapabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, "Tüm emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçeleri dahil 39 ilçede güvenlik tedbirlerimizi aldık" dedi. 10 bin 458 ekip ve 55 bin 325 personelle vatandaşların güvenliği için görev başındayız şeklinde konuştu.

Yılbaşı için Geniş Güvenlik Önlemleri

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, meydana ve caddeye çıkan tüm yolları kontrol altında tutarak şüpheli kişilere yönelik durdurma ve üst araması işlemleri gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler ve polis köpekleri de devriye atarak güvenliğe katkı sağlıyor. Bu kapsamda, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve yaka kameraları gibi teknolojik destekler de kullanılıyor. Böylece, olumsuz bir durum anında hızlı müdahale mümkün hale geliyor.

Yıldız, Mobil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları denetleyerek, emniyet güçlerinin görevi büyüklüğünde başarılı olacağından emin olduğunu vurguladı.