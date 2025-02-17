İstanbul'da Yol Verme Kavgasında 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Ümraniye'de yol verme tartışması sonrası sürücüyü darbeden 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:58
İstanbul'da Yol Verme Kavgasında 3 Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'da Yol Verme Tartışması Sonucu Darp Olayı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, bir sürücünün darbedilmesiyle sonuçlandı. 15 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Olay, Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir kişinin darbedildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme geldi. Ekipler, olayın peşine düştü ve gerekli incelemeleri başlattı.

Olayın Detayları ve Gözaltı Süreci

Elde edilen bilgilere göre, İ.H.Y. adındaki sürücü, aracıyla trafikte ilerlerken, M.E.S, H.Ö. ve A.Ç. ile yol verme tartışmasına girdi. Tartışma sonrasında, söz konusu 3 kişi araçtan inerek İ.H.Y.'yi darbetti. Yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonla, bu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, kasten yaralama ve hakaret suçlarından adli makamlara sevk edildi. Olayın ilerleyen günlerde nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

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