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İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT İlk Oturumu Başladı

İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabah saatlerinde başladı. Öğrenciler sınav için okullara giriş yaptı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 10:38
İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT İlk Oturumu Başladı

İstanbul'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün sabah saatlerinde başladı. Sınava katılacak öğrenciler, okulların önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Sınav için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, aileleriyle beraber okullarına geldiler. Sınav giriş kağıtları ve kimlik kartlarının kontrol edilmesinin ardından, güvenlik kontrollerinden geçerek okula kabul edildiler. Ancak, okul görevlileri tarafından, her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ve ambalajlı su gibi eşyaların okula alınmasına izin verilmedi. Bu eşyalar, öğrenciler tarafından ailelerine veya emanet noktalarına bırakıldı.

Sınavın başlangıç saati 10.15 olarak belirlenirken, sınav girişleri 10.00

Geç kalan öğrenciler, ne yazık ki binalara alınamadı. Şişli'deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, İTÜ Gümüşsuyu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yerleşkesi ve İstanbul Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda yapılan kontrollerin ardından sınava girecek öğrenciler içeri alındı. Giriş saatinin sona ermesinin ardından kapılar kapatılırken, görevliler velileri görüntü çekmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bazı ailelerin çocukları için Kur'an-ı Kerim okuduğu da dikkatlerden kaçmadı. Maltepe'deki TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi. Veliler ise okul çevresinde taburelere otururken, bazıları araçlarında çocuklarını heyecanla beklemeye başladı.

Sınav Formatı ve Süreler

TYT, üç oturum şeklinde düzenleniyor. Bu oturumda adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde ise 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru soruluyor ve öğrencilerin 165 dakika süresi bulunuyor.

Yarın saat 10.15'te gerçekleşecek ikinci oturumda Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak. Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde ise toplamda 40 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek.

Ayrıca, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Bu oturumda İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soru sorulacak ve öğrencilere 120 dakika süre verilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) İstanbul'da da başladı. Maltepe'deki TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) İstanbul'da da başladı. Maltepe'deki TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.

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