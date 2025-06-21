İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT İlk Oturumu Başladı

İstanbul'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün sabah saatlerinde başladı. Sınava katılacak öğrenciler, okulların önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Sınav için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, aileleriyle beraber okullarına geldiler. Sınav giriş kağıtları ve kimlik kartlarının kontrol edilmesinin ardından, güvenlik kontrollerinden geçerek okula kabul edildiler. Ancak, okul görevlileri tarafından, her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ve ambalajlı su gibi eşyaların okula alınmasına izin verilmedi. Bu eşyalar, öğrenciler tarafından ailelerine veya emanet noktalarına bırakıldı.