DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.468,45 0,36%

İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:57
İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

İstanbul'daki Özel Hastaneler Hakkında Önemli Gelişme

İstanbul'da yürütülen "Yenidoğan çetesi" soruşturması çerçevesinde, 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi. Bu karar, ilgili hastanelerin yönetimine tebliğ edildi.

Soruşturma Detayları

112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli kişilerin, bebek acil hastalarını önceden belirledikleri özel hastanelere yönlendirdikleri ve bu durumun ölümlere neden olduğu yönündeki iddialar üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital hastanelerinin ruhsatları iptal edildi.

Ruhsat İptali ve Hastaların Sevki

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ruhsat iptaline ilişkin kararları hastanelere bildirirken, hastanelerdeki hastaların kamu hastanelerine sevk edilmesi için çalışmalar başlattı. Hastaların bu süreçteki nakil işlemleri, müdürlük koordinesinde gerçekleştirilecek.

Güvenlik Önlemleri ve Tepkiler

Kararın tamamlanmasının ardından, bazı hastanelerin tabelaları sökülmeye başlandı ve polis ekipleri hastaneler çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı hastalar, kapatılan hastanelerdeki yakınları için hastanelere gelerek bilgi aldı. Örneğin, Özel Güney Hastanesi kapısına "Hastanemizde tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur" yazısı asıldı. Ayrıca Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi çalışanları kararın alınmasını protesto etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden...

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden...

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden...

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Güney Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısırlı Yönetmen Abu Bakr Shawky Boğaziçi Film Festivali'nde
2
Almanya Başbakanı Scholz'tan Türkçe Mesaj
3
İsrail Ordusu, Netanyahu'nun Konutunu Hedef Alan İHA'yı Açıkladı
4
İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi
5
Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’