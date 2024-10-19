İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

İstanbul'daki Özel Hastaneler Hakkında Önemli Gelişme

İstanbul'da yürütülen "Yenidoğan çetesi" soruşturması çerçevesinde, 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edildi. Bu karar, ilgili hastanelerin yönetimine tebliğ edildi.

Soruşturma Detayları

112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli kişilerin, bebek acil hastalarını önceden belirledikleri özel hastanelere yönlendirdikleri ve bu durumun ölümlere neden olduğu yönündeki iddialar üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital hastanelerinin ruhsatları iptal edildi.

Ruhsat İptali ve Hastaların Sevki

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ruhsat iptaline ilişkin kararları hastanelere bildirirken, hastanelerdeki hastaların kamu hastanelerine sevk edilmesi için çalışmalar başlattı. Hastaların bu süreçteki nakil işlemleri, müdürlük koordinesinde gerçekleştirilecek.

Güvenlik Önlemleri ve Tepkiler

Kararın tamamlanmasının ardından, bazı hastanelerin tabelaları sökülmeye başlandı ve polis ekipleri hastaneler çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı hastalar, kapatılan hastanelerdeki yakınları için hastanelere gelerek bilgi aldı. Örneğin, Özel Güney Hastanesi kapısına "Hastanemizde tedavi ve hasta bakım hizmetleri durdurulmuştur" yazısı asıldı. Ayrıca Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi çalışanları kararın alınmasını protesto etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Güney Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.