İstanbul'daki bir fabrikada 14 yaşındaki çocuğun korkunç kazası

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu her gün onlarca iş kazası yaşanıyor. Bunlardan biri de İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleşti. Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) okuyan 14 yaşındaki Arda Tonbul, metal, demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada staj yapıyordu. Haftanın bir günü okulda, diğer dört günü ise fabrikada çalışan Tonbul, 9 Ocak’ta başına gelen kaza ile hayatı karardı.





MAKİNE ANİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Olay günü usta yanında saç büküm makinesinde çalışan Tonbul, bir süre sonra yalnız kaldı. Makineye yakından bakmak isteyen Tonbul, fark etmeden ayağı ile makinenin pedalına dokundu. Bu sırada makine çalışmaya başlayarak Tonbul’un kafasını sıkıştırdı. Genç öğrencinin kafasının sıkıştığı, 16 dakika sonra anlaşıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI





İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tonbul’u hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Tonbul’un kalbi 25 dakika durdu. Kalp masajı ile hayata döndürülen Tonbul’un hayati tehlikesi sürüyor.

‘İHMALKARLIK ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR’

Oğlunun durumundan endişeli olan baba Raşit Tonbul, kazada büyük bir ihmalkarlık olduğunu ve bunun gizlendiğini söyledi. Oğlunun staj yaptığı fabrikanın yetkililerinden şikayetçi olan Tonbul, olayın sorumlularının cezalandırılmasını istedi.