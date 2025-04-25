İstanbul'daki Depremin Ardından Eğitim Camiası Dayanışma İçin Sahada

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentteki eğitim birimleriyle birlikte sahada aktif çalışmalara başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve M. Bilal Macit, genel müdürlük yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle birlikte sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kent genelinde, eğitim kurumlarının güvenliğini sağlamak amacıyla alan taramaları teknik ekipler tarafından başlatıldı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen bu incelemeler, eğitim yapılarındaki izleme ve değerlendirme sürecinin sürdürücü niteliği taşıyor. Uzman ekipler, sağlam ve önleyici bir yaklaşım ile sahadaki incelemelerini yürütmeye devam ediyor.

Bu arada, İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen organizasyonlar ile birlikte, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramları sunularak, düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Meslek Liseleri Afet Sürecinde Aktif Rol Alıyor

Deprem sonrası süreçte, meslek liseleri kritik bir rol üstlenerek üretim ve lojistik altyapılarıyla destek sunmaya başladı. Gıda teknolojileri alanındaki liseler, sıcak yemek, çorba ve simit üretimi yaparak, meydana gelen ihtiyaçlara cevap verdi. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler, gönüllü olarak üretime katılarak okul atölyelerini 24 saat esasına göre çalıştırdı.

Yaşanabilecek travmatik etkilerin önüne geçmek amacıyla, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri, özellikle çocuklar ve ailelerle birebir ilgilenmek üzere sahaya yönlendirildi. Okullarda ve toplanma alanlarında görüşmeler devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz iletişim birimi, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sahada ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara hızlı çözüm üretebilmek amacıyla 7/24 esasına göre faaliyetlerine devam ediyor.

Eğitim yöneticileri, teknik ekipler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan geniş bir kadro, deprem sonrası sürecin kontrollü ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için sahada aktif görev almayı sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki tüm eğitim birimleriyle sahaya indi. İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen saha organizasyonları kapsamında, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramı yapılan alanlarda, düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki tüm eğitim birimleriyle sahaya indi. İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen saha organizasyonları kapsamında, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramı yapılan alanlarda, düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.