İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğuna Saldırı: 12 Zanlı Yakalandı

12 Zanlı Gözaltında

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Irak Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırı olayında, 2 şüphelinin motosikletle gerçekleştirdiği saldırının ardından toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 21 Mart'ın Cuma günü gerçekleşen olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor. Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluğa motosikletle gelen 2 saldırganın, uzun namlulu silahlarla ateş açtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saldırının İç Yüzü

Yapılan detaylı araştırmalar sonrasında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle kaza yapan Ö.Ç. ve 18 yaşından küçük S.H. isimli şüphelilerin saldırının failleri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan bu iki şahsın ardından, bir suç örgütüne mensup F.K., F.Ş. ve H.T. ile birlikte İzmir'de yakalanan başka şüpheliler de işlem altına alındı.

Bunun yanı sıra, olayla bağlantılı olan M.C.K, S.Ö, Ü.M.S, K.B, K.K ve saldırıyı düzenledikten sonra kaçmalarına yardımcı olan Y.A. da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Saldırıyı planlayıp azmettirdiği tespit edilen B.E. ise Şişli'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde, saldırıda kullanılan uzun namlulu silah ve çalıntı motosikletin yanı sıra, suç örgütünün üyelerine ait otomobillerde ele geçirildi. Şu an toplam 12 zanlının emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Olayın Detayları

Olay, 21 Mart tarihinde Şişli'deki başkonsolosluk binasına motosikletle gelen 2 şüphelinin silahla ateş açması ile başlamıştı. Saldırganlar olay sonrasında motosikletle kaçarken, olayda yaralanan kimse olmamıştı. Kaçan şahısların yakalanması amacıyla güvenlik güçleri geniş kapsamlı önlemler almaya devam etmektedir.

Güvenlik kameralarındaki görüntüler, saldırının ne denli vahim bir durum oluşturduğunu gözler önüne seriyor.