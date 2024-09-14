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İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı Viskhan Soltamatiov Yakalandı

MİT'in operasyonuyla, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcısı DEAŞ üyesi Soltamatiov yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:51
İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı Viskhan Soltamatiov Yakalandı

İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı

28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırının arkasındaki isimlerden biri olan Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Saldırının Detayları

Edinilen bilgilere göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Soltamatiov'un DEAŞ terör örgütü içerisinde önemli bir rol üstlendiği ortaya çıktı. Terörist, 2021 yılında Ebu Zer Es Sisani kod adıyla örgüte katılmıştır.

Yurtdışı Faaliyetleri ve Türkiye'ye Gelişi

Çeçen kökenli Soltamatiov, 2019 ile 2020 yılları arasında Avrupa'nın farklı ülkelerinde yeralmış, ardından Türkiye'ye geçmişti. Türkiye'de bulunduğu süre zarfında, DEAŞ'ın önemli isimlerinden biriyle ilişki kurarak Suriye'ye gönderilmek üzere davet edildiği tespit edilmiştir.

Planlama Toplantısına Katıldı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıdan önce, Soltamatiov'un İstanbul'daki bir hücre evinde gerçekleştirilen planlama ve hazırlık toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Bu toplantılarda, saldırıyı gerçekleştiren eylemcilerle birlikte saldırının stratejisi üzerinde durulmuştur.

Operasyon ve Sonuçları

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda, DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'ne bağlı unsurların Türkiye'deki faaliyetleri de tespit edilmiştir. Yapılan operasyon ile yalnızca Soltamatiov değil, saldırıyla bağlantılı diğer DEAŞ üyeleri de yakalanmış ve örgütün Türkiye'deki planlarına darbe vurulmuştur.

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