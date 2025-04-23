İstanbul'daki Millet Bahçeleri Depremde Güvenli Sığınak Oldu

İstanbul'daki Millet Bahçeleri, Depremin Ardından Toplanma Alanı Oldu

İstanbul'un her iki yakasında bulunan birçok millet bahçesi, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların sığındığı güvenli alanlar haline geldi.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bu sarsıntı sonrası, panik içinde evlerinden çıkan İstanbullular, park ve bahçeler gibi açık alanlarda toplandı. Kimi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evlerine dönerken, bazıları ise artçı sarsıntılar nedeniyle dışarıda kalmayı tercih etti.

Millet bahçeleri, bu tür afet zamanlarında toplanma alanı olarak tasarlandığı için, deprem sonrası halk tarafından yoğunlukla tercih edildi. Aileleriyle birlikte millet bahçelerine akın eden İstanbullular, yanlarına aldıkları sandalyelerde oturarak, banklarda vakit geçiriyor ve bazıları çadır kurarak burada beklemeyi sürdürüyor.

Akşam saatlerinde havanın soğumasıyla birlikte, vatandaşların evlerinden getirdikleri battaniyelerle çocuklarını korumaya aldığı gözlemlendi. Ayrıca, çeşitli kuruluşların mobil araçları, millet bahçelerinde bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Yoğunluğun Yaşandığı Millet Bahçeleri

Fatih Karasurları, Bağcılar, Silivri, Esenler 15 Temmuz, Halkalı, Nakkaştepe, Ümraniye ve Zeytinburnu Millet Bahçesi, bu süreçte en çok yoğunluk yaşanan alanlar arasında yer aldı.

Görgü tanığı Yusuf Selami Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında evde olduğunu ve o sırada dolap, raf ve kitapların sallandığını dile getirdi. Doğan, depremin ardından Silivri Millet Bahçesi'ne geldiğini ve havanın iyice soğuyana kadar burada kalacağını belirtti.

Başka bir tanık Furkan Çakrak ise, deprem sırasında evine girdiğinde sesler geldiğini ve apartmandaki herkesin sokağa indiğini ifade etti. Çakrak, ardından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geldiklerini söyledi.

Murat Efe Gürsoy ise, depremlerle ilgili korkularını dile getirerek, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geldiklerini ve gözlemlerine göre orada tüm Esenler'in bulunduğunu kaydetti.

Cengiz Avşar, Halkalı Millet Bahçesi'nde, ailesiyle birlikte deprem sırasında yaşadığı korkuyu anlatarak, havanın soğuk olmasına rağmen beklemeye devam edeceklerini belirtti.

Servet Seven, millet bahçesinde ailesiyle çadırda beklediklerini ifade ederek, “Geceyi burada geçireceğiz. İnşallah böyle bir olay daha yaşamayalım” dedi. Ümraniye Millet Bahçesi'ne gelen Yüksel Çağlayan ise, deprem olunca açık alan olduğu için buraya geldiklerini söyledi.

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma alanlarına dönüştü. Kağıthane'de vatandaşlar, Kağıthane Millet Bahçesi'nde toplandı.

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma alanlarına dönüştü. Kağıthane'de vatandaşlar, Kağıthane Millet Bahçesi'nde toplandı.