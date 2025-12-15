DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

İstanbul’dan Ereğli’ye 3 bin 152 Extacy Getiren Sevgililer Tutuklandı

İstanbul’dan kiraladıkları araçla Karadeniz Ereğli’ye 3 bin 152 extacy getiren sevgili çift, narkotik ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:43
İstanbul’dan Ereğli’ye 3 bin 152 Extacy Getiren Sevgililer Tutuklandı

İstanbul’dan Ereğli’ye 3 bin 152 Extacy Getiren Sevgililer Tutuklandı

Zonguldak narkotik ekipleri yılbaşı öncesi dağıtım hazırlığında oldukları iddia edilen çifti yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta yürütülen narkotik operasyonları kapsamında, İstanbul’dan Karadeniz Ereğli’ye uyuşturucu madde getirdikleri iddia edilen sevgili çift gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşı öncesinde Ereğli’de uyuşturucu madde dağıtmayı planladıkları öne sürüldü.

E.K. ve N.N.A. adlı şüphelilerin sevgili oldukları, İstanbul’dan kiraladıkları araç ile Karadeniz Ereğli’ye geldikleri belirtildi. Ereğli’de uyuşturucu madde dağıtımı yapılacağı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan takip ve kontroller sonucunda sevgili çift Ereğli’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı kiralık araçta yapılan aramada 3 bin 152 adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, E.K. ve N.N.A. gözaltına alındı. Olay yerinde polis görünce kaçtıkları, uyuşturucu hapları kaçarken yola attıkları öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Zonguldak il merkezi ve Kozlu ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında ayrıca S.A., M.O., E.U., Ç.A., E.B., M.C.A. isimli şüpheliler de yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 37 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 156 adet tabanca fişeği, 19 adet pompalı tüfek fişeği ve 13 bin 975 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.U., Ç.A. ve M.C.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. S.A., M.O., E.B., E.K. ve N.N.A. isimli 5 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVGİLİ ÇİFTİN YOLA ATTIĞI 3 BİN 152 ADET ECSTASY HAPA EL KONULDU

SEVGİLİ ÇİFTİN YOLA ATTIĞI 3 BİN 152 ADET ECSTASY HAPA EL KONULDU

OPERASYONLAR KAPSAMINDA YAPILAN ARAMALARDA 3 KİLO 252 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD, 37 ADET SENTETİK...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri