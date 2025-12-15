İstanbul’dan Ereğli’ye 3 bin 152 Extacy Getiren Sevgililer Tutuklandı

Zonguldak narkotik ekipleri yılbaşı öncesi dağıtım hazırlığında oldukları iddia edilen çifti yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta yürütülen narkotik operasyonları kapsamında, İstanbul’dan Karadeniz Ereğli’ye uyuşturucu madde getirdikleri iddia edilen sevgili çift gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşı öncesinde Ereğli’de uyuşturucu madde dağıtmayı planladıkları öne sürüldü.

E.K. ve N.N.A. adlı şüphelilerin sevgili oldukları, İstanbul’dan kiraladıkları araç ile Karadeniz Ereğli’ye geldikleri belirtildi. Ereğli’de uyuşturucu madde dağıtımı yapılacağı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan takip ve kontroller sonucunda sevgili çift Ereğli’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı kiralık araçta yapılan aramada 3 bin 152 adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, E.K. ve N.N.A. gözaltına alındı. Olay yerinde polis görünce kaçtıkları, uyuşturucu hapları kaçarken yola attıkları öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Zonguldak il merkezi ve Kozlu ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında ayrıca S.A., M.O., E.U., Ç.A., E.B., M.C.A. isimli şüpheliler de yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 37 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 156 adet tabanca fişeği, 19 adet pompalı tüfek fişeği ve 13 bin 975 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.U., Ç.A. ve M.C.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. S.A., M.O., E.B., E.K. ve N.N.A. isimli 5 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

