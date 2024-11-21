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İstanbul Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 07:56
İstanbul Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı dış hat vapur seferlerini iptal etti. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, seferlerdeki iptaller hakkında bilgi verildi.

İptal Edilen Seferler

İptal edilen seferler arasında saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri yer alıyor.

Yolcuların, hava durumunu göz önünde bulundurarak seyahatlerini planlamaları öneriliyor. İDO, iptallerle ilgili güncel bilgilerin kendi internet sitesinden takip edilmesini tavsiye ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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