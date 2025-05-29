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İstanbul, Fetih ve Mekan Sergisi AKM'de Sanatseverlerle Buluştu

Fatih Sultan Mehmet'in dehasını sanatla anlatan 'İstanbul, Fetih ve Mekan' sergisi AKM'de ziyarete açıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:28
İstanbul, Fetih ve Mekan Sergisi AKM'de Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul, Fetih ve Mekan Sergisi AKM'de Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuaye alanında sanatseverlerle buluştu. Bu sergi, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanat aracılığıyla anlatıyor.

Fethin Yeniden Yorumu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fethin tarihi önemini sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını gerçekleştirdi. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne özel hazırlanan sergi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan eserlerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

Serginin Temaları

Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın stratejisinden Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor. Bu yönüyle sergi, izleyicilere zengin bir içerik sunuyor.

Özel Konser ve Ziyaret Süresi

Bugün İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenecek "İstanbul, Fetih, Mekan ve Müzik" konserinin ön etkinliği olarak kurgulanan sergi, 9 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimi kaçırmamalı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanatla anlatan "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), tarihi bir dönüm noktası olan fethi sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanatla anlatan "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), tarihi bir dönüm noktası olan fethi sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

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