DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

İstanbul Film Station 2025'in Finalist Projeleri Açıklandı

İstanbul Film Station 2025, finalist projeleri ve keşif ekiplerini duyurdu. Etkinlik, 24-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:10
İstanbul Film Station 2025'in Finalist Projeleri Açıklandı

İstanbul Film Station'da heyecan dorukta!

Yılın ikinci kez kapılarını aralayan İstanbul Film Station, finalist ve keşif projelerini duyurdu. Krema Film'in ana sponsorluğunda ve Fil'm Hafızası medya sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle gerçekleşiyor.

Finalist Projeler Belirleniyor

Bu yıl program çerçevesinde, toplamda 178 kısa film ve 59 belgesel başvurusu arasından seçilen 5 kısa film ve 5 belgesel finalist olarak belirlenirken, her iki kategoride onar keşif projesi daha seçildi.

Mentörlerle Buluşma Fırsatı

Seçilen projeler, 24-27 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu Hope Alkazar ve Fransız Kültür Merkezi’nde mentörlerle bir araya gelecek. Bu süreç, katılımcılara sektörden profesyonellerle çalışma ve görünürlük kazanma fırsatı sunacak.

Belgesel ve Kısa Film Finalistleri

Bu yılın docs finalistleri arasında:

  • Sidar İnan Erçelik'in "At ile Dağ Arasında"
  • Mümin Barış'ın "İçimdeki Hapishane"
  • Volkan Durmuş'un "Sucuk Olmak"
  • Osman Baran Özdemir'in "Ayrımlar"
  • Deniz Ceyhan'ın "Aramızdaki 16.965 Saat" filmi yer alıyor.

Shorts Finalistleri ise şöyle belirlendi:

  • "Her Şey Yolunda"
  • "Seçim Günü"
  • "Hallika"
  • "Tozkoparan Mixtape"
  • "Stelyanos Hrisopulos Gemisi"

Uluslararası Konuklar Etkinlikte

Etkinlikte, Stockholm Film Okulu'ndan Anders Rune, Square Eyes Film'den Sofia Tocar, Torino Film Lab'dan Edoardo Fracchia ve daha birçok önemli konuk yer alacak. Finalistler, etkinliğin sonunda final sunumlarını sektörün önde gelen yapımcı, dağıtımcı ve fon temsilcilerine gerçekleştirecek.

Detaylı bilgiler için istanbulfilmstation.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı