İstanbul Film Station 2025'in Finalist Projeleri Açıklandı

İstanbul Film Station'da heyecan dorukta!

Yılın ikinci kez kapılarını aralayan İstanbul Film Station, finalist ve keşif projelerini duyurdu. Krema Film'in ana sponsorluğunda ve Fil'm Hafızası medya sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle gerçekleşiyor.

Finalist Projeler Belirleniyor

Bu yıl program çerçevesinde, toplamda 178 kısa film ve 59 belgesel başvurusu arasından seçilen 5 kısa film ve 5 belgesel finalist olarak belirlenirken, her iki kategoride onar keşif projesi daha seçildi.

Mentörlerle Buluşma Fırsatı

Seçilen projeler, 24-27 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu Hope Alkazar ve Fransız Kültür Merkezi’nde mentörlerle bir araya gelecek. Bu süreç, katılımcılara sektörden profesyonellerle çalışma ve görünürlük kazanma fırsatı sunacak.

Belgesel ve Kısa Film Finalistleri

Bu yılın docs finalistleri arasında:

Sidar İnan Erçelik'in "At ile Dağ Arasında"

Mümin Barış'ın "İçimdeki Hapishane"

Volkan Durmuş'un "Sucuk Olmak"

Osman Baran Özdemir'in "Ayrımlar"

Deniz Ceyhan'ın "Aramızdaki 16.965 Saat" filmi yer alıyor.

Shorts Finalistleri ise şöyle belirlendi:

"Her Şey Yolunda"

"Seçim Günü"

"Hallika"

"Tozkoparan Mixtape"

"Stelyanos Hrisopulos Gemisi"

Uluslararası Konuklar Etkinlikte

Etkinlikte, Stockholm Film Okulu'ndan Anders Rune, Square Eyes Film'den Sofia Tocar, Torino Film Lab'dan Edoardo Fracchia ve daha birçok önemli konuk yer alacak. Finalistler, etkinliğin sonunda final sunumlarını sektörün önde gelen yapımcı, dağıtımcı ve fon temsilcilerine gerçekleştirecek.

Detaylı bilgiler için istanbulfilmstation.com adresini ziyaret edebilirsiniz.