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İstanbul Fotoğraf Ödülleri 2024'te New York'ta Sergileniyor

İstanbul Photo Awards 2024, New York'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:16
İstanbul Fotoğraf Ödülleri 2024'te New York'ta Sergileniyor

İstanbul Photo Awards 2024 New York'ta

İstanbul Photo Awards, bu yılki sergisini New York'ta gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uluslararası alanda önemli bir yer edinmiş olan bu etkinlik, fotoğraf sanatına ve sanatçılara olan desteğiyle dikkat çekiyor.

Sanatın Buluşma Noktası

2024 yılı itibarıyla düzenlenecek olan sergi, sanatseverler için bir buluşma noktası haline gelmeye aday. Yetkililer, serginin katılımcılara ilham vermesini ve yeni bakış açıları kazandırmasını umuyor.

Detaylı Bilgiler İçin Bekleyiş Sürüyor

Etkinlikle ilgili güncel bilgilere ve sergi tarihine dair detaylar, yakın zamanda duyurulacak. Fotoğraf tutkunları, bu önemli organizasyonun detaylarını merakla bekliyor.

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