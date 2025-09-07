İstanbul Harbiye'de Halka Açık Konserde 'Teşhircilik' Soruşturması Başlatıldı

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Harbiye Mahallesi'ndeki halka açık konserde şarkı söyleyen müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, 'hayasızca hareketler' kapsamında 'teşhircilik' suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Harbiye Mahallesi'ndeki Küçükçiftlik Park'ta dün akşam sahne alan Manifest Grubu üyelerinin konser sırasında yaptığı dans gösterisinin basın, yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi.

Başsavcılık, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapanların eylemlerinin; toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal ettiği, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir parçasını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı, ayrıca çocuklar ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyebileceği tespiti üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soruşturmanın yasal dayanağı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen 'hayasızca hareketler' kapsamında 'teşhircilik' suçu gösterildi. Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda tespit edilecek diğer suçlar da göz önünde bulundurularak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği ifade edildi.