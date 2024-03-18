İstanbul Havalimanı bir kez daha “Yılın Havalimanı” ödülüne layık görüldü

Dünya havacılık sektörü için önemli bir noktada duran “Air Transport Awards” kapsamında ödüller sahiplerine verildi. Uluslararası düzenlenen bu etkinlikte “Yılın Havalimanı” olarak bir kez daha İGA İstanbul Havalimanı ödül kazandı. İlk olarak 2021’de bu ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı, 2022, 2023 yıllarında da aynı ödüle layık görülmüştü. Bu yıl da kazanan değişmedi ve İstanbul Havalimanı tekrardan “Yılın Havalimanı” olarak seçildi.