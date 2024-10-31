İstanbul Havalimanı Enerji Verimliliğinde Önemli Başarılar Elde Etti

İstanbul Havalimanı'nın 2023 Enerji Verimliliği Raporu

İstanbul Havalimanı, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak, enerji tüketiminde kayda değer bir azalma sağladığını duyurdu. Uçuş ve yolcu sayısında rekorlara ulaşan havalimanının, verimlilik çalışmaları sayesinde enerji tüketimi %10,7 oranında azalmıştır.

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm

İGA, "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" sloganıyla çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışmalarına devam ediyor. Raporda, havalimanının atıklarının %34,66'sının ekonomiye geri kazandırıldığı ve su kullanımının %35'inin geri dönüştürülmüş sudan sağlandığı belirtilmiştir.

Emisyon Hedefleri ve İklim Değişikliği ile Mücadele

İstanbul Havalimanı, emisyon salınımını %25,6 düşürmeyi başarmıştır. 2030 yılı hedefleri arasında emisyonlarda %45 azalma, 2040 yılında ise %73 düşüş yer alıyor. 2050'de ise net sıfır emisyon hedefine ulaşma planları mevcuttur.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bütün enerji ihtiyacını 2050 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefinde olan İstanbul Havalimanı, Eskişehir'de inşaatı devam eden 200 megavatlık güneş enerjisi santrali ile bu hedefini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

İGA CEO'su Selahattin Bilgen'in Açıklamaları

İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sürdürülebilirlik stratejilerinin temel unsurlarından birinin insan gücüne yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayarak, 2023'te toplamda 264 bin 773 saatlik eğitim verdiklerini belirtti. Ayrıca, doğrudan ve dolaylı ekonomik faaliyetlerinin Türkiye milli gelirine katkısının 24,2 milyar dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, havalimanının ekonomik etkisinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.