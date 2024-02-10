İstanbul Havalimanı'na gelecek yeni sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu

URALOĞLU: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eurocontrol'ün verilerine göre havalimanının Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, mevcut kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması için önemli bir adım atıldığını ifade etti. 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' projesinin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na üç uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesinin sağlanacağını aktaran Uraloğlu, bu uygulamanın dünyada sadece ABD'de bulunduğunu ve Türkiye'de ilk olacağını vurguladı.





HAVALİMANI TRAFİĞİNDE ETKİNLİK VE EMNİYET

Uygulamanın havalimanı trafiğinde emniyetli ve hızlı bir akış sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Eurocontrol Ajansı ile başlatılan emniyet analiz çalışmalarının önemine dikkat çekti. Bu çalışmaların 2022 içinde tamamlanması planlandığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin bu uygulamayı gerçekleştiren az sayıdaki ülkeden biri olacağını belirtti.

THY'NİN ETKİSİ VE ÇEŞİTLİLİK

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş çeşitliliğini artırmak istediklerini ifade ederek, yabancı hava yolu şirketlerinden gelen talepler olduğunu dile getirdi. Ancak Türk Hava Yolları'nın (THY) havalimanındaki etkisinin yüksek olduğunu belirten Uraloğlu, bu çeşitliliği artırırken THY'nin konumuna zarar gelmemesi gerektiğini söyledi.