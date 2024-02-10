İstanbul Havalimanı'na gelecek yeni sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması için yeni bir uygulamaya hazırlanıldığını duyurdu. 2022 yılından beri üzerinde çalışılan 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' projesinin hayata geçirilmesiyle, havalimanında aynı anda üç uçağın bağımsız olarak iniş ve kalkış yapabilmesinin sağlanacağı belirtildi

İstanbul Havalimanı'na gelecek yeni sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu
Yayın Tarihi:

URALOĞLU: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eurocontrol'ün verilerine göre havalimanının Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, mevcut kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması için önemli bir adım atıldığını ifade etti. 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' projesinin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na üç uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesinin sağlanacağını aktaran Uraloğlu, bu uygulamanın dünyada sadece ABD'de bulunduğunu ve Türkiye'de ilk olacağını vurguladı.

istanbul

HAVALİMANI TRAFİĞİNDE ETKİNLİK VE EMNİYET

Uygulamanın havalimanı trafiğinde emniyetli ve hızlı bir akış sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Eurocontrol Ajansı ile başlatılan emniyet analiz çalışmalarının önemine dikkat çekti. Bu çalışmaların 2022 içinde tamamlanması planlandığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin bu uygulamayı gerçekleştiren az sayıdaki ülkeden biri olacağını belirtti.

THY'NİN ETKİSİ VE ÇEŞİTLİLİK

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş çeşitliliğini artırmak istediklerini ifade ederek, yabancı hava yolu şirketlerinden gelen talepler olduğunu dile getirdi. Ancak Türk Hava Yolları'nın (THY) havalimanındaki etkisinin yüksek olduğunu belirten Uraloğlu, bu çeşitliliği artırırken THY'nin konumuna zarar gelmemesi gerektiğini söyledi.

Öne Çıkanlar
28.000 TL’ye 305 metre² arsa SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış imkanı sizi bekliyor 28.000 TL’ye 305 metre² arsa SGK’dan satılık! Hisseli ve çoklu satış imkanı sizi bekliyor
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğer o olacakmış! Yıllar sonra ortalığı karıştıran itiraf! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğer o olacakmış! Yıllar sonra ortalığı karıştıran itiraf!
Akaryakıt zamları ulaşımı vurdu! O ilde toplu taşıma ücretlerine okkalı zam! Akaryakıt zamları ulaşımı vurdu! O ilde toplu taşıma ücretlerine okkalı zam!
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Emeklilik yılı beklemeye son! O şarta uyanlar 9000 yerine 7200 gün prime tabi olacak! Emeklilik yılı beklemeye son! O şarta uyanlar 9000 yerine 7200 gün prime tabi olacak! e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor e-Devlet hesabı olanlar dikkat! Böylesi ilk kez oluyor Cumhur İttifakı'nda ayrı adaylarla yarışacak iller belli oldu Cumhur İttifakı'nda ayrı adaylarla yarışacak iller belli oldu Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti! Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti! Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi