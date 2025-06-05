İstanbul Havalimanlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu Artıyor

İstanbul Havalimanlarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, Kurban Bayramı tatili nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren büyük bir yolcu yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Bayramı şehir dışındaki tatil bölgelerinde geçirmek isteyen yolcular, havalimanlarına akın etti ve İstanbul Havalimanı girişinde trafik sıkışıklığı oluştu.

Yolculara Yönlendirme ve Güvenlik Önlemleri

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcuların rahat bir seyahat geçirmesi adına havalimanı girişinde ve terminal içinde yönlendirme ekipleri oluşturdu. Ancak, güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı.

Yolcular, havalimanı binası içinde güvenlik kontrolü sonrası iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve bagaj işlemleri için sıraya girdi. Hem iç hem de dış hatlar kontuarlarında ciddi bir yoğunluk gözlemlendi. İç Hat Giden Yolcu Terminali'nde yolcuların uçağa gitmek için oluşturduğu kuyruklar dikkat çekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yoğunluk Önlemleri

Kurban Bayramı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu trafiği artmış durumda. Havalimanı yönetimi, yapılan ek planlamalarla yolcuların sorunsuz bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için personel sayısını artırdı. Hızlı geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı, giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere toplamda 34'e çıkarıldı.

Ayrıca, havalimanında ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulmakta ve terminal içinde içme suyu sebilleri yerleştirilmektedir. Terminaldeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı.

Bu süreçte, yolculara anlık bilgi ve çözümlerle destek sağlamak için yapay zeka dijital asistanı SAVVy aktif bir rol üstlenmektedir.

Uçuş ve Yolcu Sayıları

İstanbul Havalimanı'nda, bugün toplamda 1642 seferin gerçekleştirileceği ve bu seferler ile 245,401 yolcu ulaşım sağlayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Bayramı kent dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Bayramı kent dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.