İstanbul İSMEK'in 'Hayal Bu Ya' Festivali Başladı

Enstitü İstanbul İSMEK'in büyük merakla beklenen festivalinin açılışı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Festival, İSMEK'te eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin sahne aldığı etkileyici dans gösterisi ile başladı.

Festival, 2 binden fazla eseri İstanbullularla buluşturarak sanat ve eğitim aşkını bir araya getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, açılış konuşmasında, Enstitü İstanbul'da verilen eğitimlerin günümüz dünyasının ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini belirtti.

Aslan, işverenlerin beklentileri doğrultusunda mesleki eğitimlerin geliştirildiğine dikkat çekti. "Bölgesel istihdam ofisleri ve sektör temsilcileriyle işbirlikleri yaparak İstanbulluların istihdamına destek verilmeye başlandı," dedi.

Ayrıca, 150 eğitim merkezi aracılığı ile sunulan ücretsiz eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Aslan, 2024-2025 eğitim döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim modeliyle 1500'e yakın programı vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Festivalin, eğitim dönemine ait üretimler, deneyimler ve sahne performanslarını sergilediği önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak festivalin toplumsal bir hayalin somutlaştığı bir buluşma olduğunu dile getirdi. Özçağdaş, "Yaşam boyu öğrenmenin yarıştırıcı gücüyle ülkenin geleceğini hep birlikte kurabileceğimize inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Festival, sergiler, deneyim alanları, dans ve ritim gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, seminerler, söyleşiler, defileler ve tiyatro gösterileri ile zengin bir içerik sunuyor.

Enstitü İstanbul İSMEK'in "Hayal bu ya" festivalinin açılış töreni Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, festivalin açılışına katılıp konuşma yaptı.

Enstitü İstanbul İSMEK'in "Hayal bu ya" festivalinin açılış töreni Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, festivalin açılışına katılıp konuşma yaptı.