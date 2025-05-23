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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:06
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Trafik Kazası

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde meydana gelen trafik kazası, sürücüler arasında panik ve endişe yarattı. İstanbul'dan İzmir istikametine doğru ilerleyen Ö.A. (41) yönetimindeki 34 HEF 783 plakalı otomobil, otoyolun Susurluk Ömerköy Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda, sürücü Ö.A. ile beraberindeki K.S.A. (43) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve trafik akışının normalleşmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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