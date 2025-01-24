İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, Yılın Kareleri Oylamasında Jüri Üyesi Oldu

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu, Oylamada Görev Aldı

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak jüri üyeliği yaptı.

Oylama, 2023 yılı boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Tümgeneral Topcu, bu tür etkinliklerin devletin güvenlik güçlerinin ve toplumun bir araya gelmesine olanak sağladığını belirtti.

Yılın Kareleri oylamasının yanı sıra, Anadolu Ajansı'nın haber fotoğrafçılığının önemi ve rolü hakkında da bilgi veren Tümgeneral Topcu, bu tür organizasyonların medya ve güvenlik kuruluşları arasında işbirliğini güçlendirdiğini vurguladı.

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.