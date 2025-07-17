DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.293,62 0,89%
BITCOIN
4.750.473,47 1,46%

İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti

İstanbul'da kamu işçileri, düşük zam tekliflerine karşı yürüyüş düzenleyerek taleplerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:34
İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti

İstanbul'da Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Eylemde

İstanbul'da, Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyeleri, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin önemli bir basın açıklaması yaptı.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen işçiler, pankart açarak İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü. Burada, toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen yüzlerce kamu işçisinin taleplerine dikkat çekildi.

Sendikanın İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, yaptığı basın açıklamasında, işçilerin sesini duyurmak amacıyla burada bulunduklarını ifade etti. Karakurt, teklif edilen zam oranlarının düşük olduğunu belirterek, TÜRK-İŞ'in çağrısına uyarak toplandıklarını vurguladı.

Karakurt, “İşçilerin beklentilerine uygun bir talep gelene kadar eylemlerimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.” diyerek kararlılıklarını belirtti.

Basın açıklamasının ardından, işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez...

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyelerinin de bulunduğu işçiler, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan işçiler, pankart açarak, İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü.Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, grup adına basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez...

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyelerinin de bulunduğu işçiler, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan işçiler, pankart açarak, İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü.Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, grup adına basın açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Bayburt'ta Geri Manevra Yapan Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti
3
Aksaray'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
4
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı
5
İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti
6
Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi
7
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi