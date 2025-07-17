İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti

İstanbul'da Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Eylemde

İstanbul'da, Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyeleri, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin önemli bir basın açıklaması yaptı.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen işçiler, pankart açarak İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü. Burada, toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen yüzlerce kamu işçisinin taleplerine dikkat çekildi.

Sendikanın İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, yaptığı basın açıklamasında, işçilerin sesini duyurmak amacıyla burada bulunduklarını ifade etti. Karakurt, teklif edilen zam oranlarının düşük olduğunu belirterek, TÜRK-İŞ'in çağrısına uyarak toplandıklarını vurguladı.

Karakurt, “İşçilerin beklentilerine uygun bir talep gelene kadar eylemlerimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.” diyerek kararlılıklarını belirtti.

Basın açıklamasının ardından, işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyelerinin de bulunduğu işçiler, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan işçiler, pankart açarak, İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü.Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, grup adına basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da, aralarında Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez Koop İş) Sendikası üyelerinin de bulunduğu işçiler, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan işçiler, pankart açarak, İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önüne yürüdü.Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, grup adına basın açıklaması yaptı.