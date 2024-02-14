İstanbul Kanalı imar planı iptal edildi

Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nın imar planı, İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kanal İstanbul Projesi’ne karşı açtığı imar planı davasında hüküm verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planı değişikliği işlemi, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. İBB, bu işlemin hukuka uygun olmadığını ileri sürerek dava açmıştı. Mahkeme, İBB’nin talebini kabul ederek, Kanal İstanbul Projesi’nin 1. Etabı’na ilişkin imar planı değişikliğini geçersiz saydı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2021’de onayladığı ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay askıda kalan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edilmesi için dava açıldı. İBB, projenin çevre ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Mahkeme de İBB’nin bu savını haklı buldu ve imar planı değişikliğini iptal etti.

GERİ DÖNDÜRÜLMEZ ZARARLARA YOL AÇACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin imar planı değişikliğine yaptığı itiraz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi. İBB, bu karara karşı imar planının iptali için dava açtı. İBB, dava dilekçesinde, işlemin hukuka uygun olmadığını, plan değişikliklerinin kamu yararını zedelediğini, İstanbul’un geleceğini ilgilendiren tarım arazilerine, ormanlara ve su kaynaklarına telafi edilemez zararlar getireceğini belirtti. Mahkeme de İBB’nin bu gerekçelerini kabul ederek imar planını iptal etti.

Dava konusu olan revizyon imar planı değişikliklerinin nüfus dağılımını nasıl hesapladığı bilinmiyor. Bu da plan değişikliklerinin nüfus kontrolü açısından sorunlu olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bilirkişi raporu, plan değişiklikleriyle ilgili nüfus hesaplamalarında eksiklikler olduğunu, yol güzergahının değişmesiyle birlikte artan ve yeni eklenen donatı alanlarının yatırımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğine dair bir bilgi vermediğini, mezarlık alanlarının yeşil alan olarak gösterilmesinin yasalara aykırı olduğunu ortaya koyuyor. İBB, Kanal İstanbul projesinin plan süreçlerini yargıya taşımış durumda. Diğer davaların yanı sıra ÇED davası da Danıştay’da devam ediyor.