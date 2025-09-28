İstanbul Kantincilerinin Şehit ve Gazi Çocuklarına Ücretsiz Beslenme Desteği Türkiye'ye Yayılacak

İstanbul kantincilerinin şehit ve gazi çocuklarına yönelik destek kampanyası ülke geneline yayılıyor

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kantinciler Esnaf Odası işbirliğinde, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına okullarda ücretsiz beslenme desteği sağlanmasının tüm ülkeye yayılması için çalışmalar başlatıldı.

Kararın arkasındaki isim ve hedef

Federasyonun Genel Başkanı Vahap Osmanoğlu öncülüğünde alınan kararla, yeni dönemde ülke genelindeki tüm kantinlerde şehit ve gazi yakınlarına ürünlerin ücretsiz verilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın, kantin işletmecileri, okul aile birlikleri ve okul idareleri koordinasyonuyla yaygınlaştırılması planlanıyor.

Federasyon yetkilisinin açıklaması

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Zülfiye Sapankaya, uygulamaya ivme kazandırılmak istendiğini belirtti. Sapankaya, kantincilerin büyük bir özveriyle öğrencilerin beslenmesini desteklediğini vurgulayarak, özellikle şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına okul aile birlikleri ve okul müdürleri aracılığıyla kantinci esnafı tarafından beslenme hizmeti desteği verilmeye devam ettiğini söyledi.

Sapankaya, sosyoekonomik olarak zor durumdaki çocuklara yönelik olarak da her okulda yaklaşık 10 kişiye beslenme desteği sağlandığını, bunun bir gelenek olduğunu ancak şimdi bunu tüm esnafa yaymak için hızlandırdıklarını ifade etti. Geçen haftadan beri uygulamanın okullara ilan edildiğini, esnafa duyurulduğunu ve yapılan tabelaların dağıtıldığını kaydetti.

Okul müdüründen uygulama örneği

Fatih'te bulunan Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, projenin daha önce de uygulandığını hatırlattı. Koç, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın bu desteği tüm Türkiye'ye yaymaya çalıştığını belirterek, sadece şehit ve gazi yakınlarına değil, sosyoekonomik açıdan ihtiyacı olan tüm öğrencilere öğle yemeği veya kantin hizmeti verildiğini söyledi.

Koç, okul aile birliği ve idarenin koordinasyonunda ayrıca 20 öğrenciye yemek bursu sağlandığını, boykot ürünlerinin kantinlere girmediğini ve öğrenci sağlığını ilgilendiren konularda komisyonun aylık denetim yaptığını ekledi. Şeref Koç, şehit ve gazi yakınlarının bu milletten bir hakkı olduğunu ve bunun karşılanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Koordinasyon ve yaygınlaştırma

Projede okul müdürleri ve aile birlikleri, gazi ve şehit ailelerinin çocuklarının listesini kantin esnafıyla paylaşıyor; esnaf da bu listeler doğrultusunda beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Hedef, mevcut uygulamaya hız kazandırmak ve bu duyarlılığı ülke genelindeki tüm kantinlere yaymak olarak öne çıkıyor.