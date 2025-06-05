İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Sorunları Ele Alındı

Uluslararası Öğrencilerin Sorunları Masaya Yatırıldı

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Sınırları Aşmak: Uluslararası Öğrenci Forumu', Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ve deneyimlerini ele aldı. Forum, Kavacık'taki Kuzey Kampüs'te gerçekleştirildi.

İki Bölümden Oluşan Etkinlik

Forumun ilk bölümünde, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya moderatörlüğünde 'Uluslararası Öğrenciler İçin Türkiye'de Yaşam: Politika, Uygulama ve Gerçekler' başlığı altında mevcut durum ve sorunlar tartışıldı. İkinci bölümde ise İstanbul Medipol Üniversitesi Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanlığı Ofisi'nden Dr. Öğr. Üyesi Halime Safiye Atalay moderatörlüğünde 'Deneyimler, Talepler ve Ortak Çözüm Önerileri' konusuna odaklanıldı.

Önemli İsimler ve Katılımcılar

Etkinliğe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Dr. Selda Taşcı, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) temsilcisi Hamza Günaydın ve insan hakları aktivisti Yıldız Önen katıldı.

Rektör Yardımcısı Durmaz ve Diğer Konuşmalar

Forumun açılışında İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Semih Korkut ve Medipol Akdeniz Araştırma Merkezi (MEDAR) Müdürü Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuşmalarında, uluslararası öğrencilerin akademik ve kültürel çeşitliliğin üniversiteyi güçlendiren önemli bir unsuru olduğunu vurguladılar.

Evrenselliğin Önemi

Prof. Dr. Özipek, 'Evrensel bir kentte öğrencinin yerlisi ya da yabancısı olmaz' diyerek, uluslararası öğrenci ifadesinin önemine değindi. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ofis Yöneticisi Selim Vardarbaş ise, sokakta gözlemlenen ayrımcı tutumları endişe verici bulduklarını ifade etti.

Çözüm Önerileri ve Süreçler

UDEF Başkanı İslam, uluslararası öğrencilerin mevcut statülerinin belirsizliğinden ve çözüm bekleyen sorunlardan bahsetti. 'Ülkemize öğrenci kazandırmak için kurallara uyarak çalışmalıyız' diyen İslam, üniversitelerin yeterli seviyede uluslararası öğrenci ofisleri bulundurmasının önemine dikkat çekti.

Akademik Başarı ve Destek

Prof. Dr. Durmaz, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Türkiye'de en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversiteler arasında ikinci ve vakıf üniversiteleri içinde birinci olduğunu belirtti. Uluslararası öğrencilerin akademik başarılarının üniversite için değerli olduğunu vurguladı.

Kültürel çeşitliliğin katkısının yanı sıra, YÖK'ün 'Study in Türkiye' projesi ile bu süreçte ihtiyaç duyulan eğitim desteklerine de vurgu yapıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Sınırları Aşmak: Uluslararası Öğrenci Forumu"nda Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, deneyimler ve çözüm önerileri ele alındı.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Sınırları Aşmak: Uluslararası Öğrenci Forumu"nda Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunlar, deneyimler ve çözüm önerileri ele alındı.