İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Ayşenur Halil İçin Taziye Mesajı

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Taziye Mesajı

İstanbul Medipol Üniversitesi, Eyüpsultan'da ne yazık ki hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil için taziye mesajı yayımladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genç öğrencinin fotoğrafına yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Eyüpsultan'da meydana gelen trajik olay sonucu hayatını kaybeden öğrencimiz Ayşenur Halil'in kaybı bizler için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Genç yaşta, hayatının en güzel döneminde kaybettiğimiz sevgili öğrencimizi anmak ve hatırlamak hepimizin ortak acısıdır. Acılı ailesine, göğsünde taşıdığı dostluk ve arkadaşlık bağı ile bizlere de başsağlığı ve sabır dileyerek, O’nu hep kalbimizde yaşatacağız. Sevgili Ayşenur, sen daima özlemle ve sevgiyle anılacaksın."