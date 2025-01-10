İstanbul Medya Yöneticileri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

İstanbul'daki Medya Yöneticileri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İstanbul'da bulunan çeşitli medya kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylaması için bir araya geldi. Bu etkinlik, medya dünyasındaki önemli isimlerin buluşmasına sahne oldu.

Ahmet Hakan Coşkun'un Vurucu Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, fotoğrafların yalnızca zulmün sonuçlarını yansıtmakla kalmaması gerektiğine vurgu yaptı. Coşkun, "Zulmün sonuçlarının altını çizen fotoğraflardan ziyade, o zulme karşı başkaldırı ve direnişin görüntülerinin ön plana çıkması gerekiyor," dedi.

Bu anlamlı oylama, hem sanatın gücünü hem de medyanın toplumsal duyarlılığını bir kez daha hatırlatıyor. Medya yöneticilerinin bu tür etkinliklerde bir araya gelmesi, sektördeki dayanışmayı pekiştirirken, aynı zamanda önemli sosyal konulara dikkat çekiyor.

İstanbul'da bulunan bazı medya kurumlarının yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de oy kullandı.

İstanbul'da bulunan bazı medya kurumlarının yöneticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de oy kullandı.