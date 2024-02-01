İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Bazı tarihi eserlerin kaçakçılık yoluyla yurt dışına gönderildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, eserlerin kayıt dışı hareket ettirilmesi ve yasa dışı satışı sonucu yurt dışına çıkmasını engellemek için operasyon düzenledi.





Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 9 kişi, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bolu, Kayseri, Afyon ve Konya illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, farklı dönemlere ait olduğu düşünülen 1313 adet sikke, 93 adet taş keski ve delgi, 39 adet metal nesne, 8 adet yüzük, 5 adet ok başı, bir adet ahşap tavan göbeği ve bir adet dedektör bulundu. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ediyor.