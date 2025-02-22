İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 24 Tutuklama

İstanbul merkezli 17 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 5,4 milyon lira haksız kazanç elde edilmiştir.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:28
İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 24 Tutuklama

İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önüne geçmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bir bankanın 33 müşterisinin hesapları üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığıyla 23 Kasım 2023-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yetkisiz erişim sağlandığını ve yaklaşık 5 milyon 416 bin 215 lira haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Elde edilen bu haksız kazançların farklı hesaplara transfer edildiği tespit edildi.

Finansal analiz çalışmaları, banka kamera kayıtlarının izlenmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi neticesinde 27 zanlının kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ardından, İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve tüm şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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