İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ'ye Yönelik Operasyon

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün lideri Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında propaganda gerçekleştiren kişiler hedef alındı. Yapılan çalışmalarda 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile işbirliği içinde, söz konusu terör örgütünün faaliyetlerini aydınlatmak amacıyla bir çalışma yürüttü. Ekipler, Bylock gibi gizli iletişim yöntemlerini kullanan ve örgütle irtibatlı olan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltına Alınanlar Arasında Tanınmış İsimler de Var

Yapılan çalışma neticesinde, gizli haberleşme yöntemi kullanan ve örgüt evlerinde kalan toplam 13 şüphelinin kimlikleri belirlenirken, bu kişilerden 11'i düzenlenen operasyonda yakalandı. Ayrıca, Kazım Güleçyüz gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 4 kişi sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmaktan dolayı gözaltına alındı.

Eş Zamanlı Operasyonlar

İstanbul, Bursa ve Manisa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.