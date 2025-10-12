İstanbul Merkezli Fuhuş Operasyonunda 16 Tutuklama

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı; 4'ü yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı. Operasyon 39 adrese eş zamanlı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:15
İhbar üzerine başlatılan takip sonrası 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan çalışma, yaklaşık dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sonlandırıldı.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucunda suça karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın yanı sıra Muğla ve Artvin'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon, 3 Ekim Cuma sabahı gerçekleştirildi ve toplam 39 adrese yapılan baskında 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, fuhşa zorlandığı belirlenen 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 14 kadın kurtarıldı.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç

Adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 26 sim kart, 5.100 dolar, 3.310 avro ve 13.150 lira ile mağdur kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

