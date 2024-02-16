İstanbul merkezli Kafes-41 operasyonu: Kızmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin arasında bulunduğu 61 kişi yakalandı

İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde, organize suç örgütüne yapılan "KAFES-41" operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir ve ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in liderlik ettiği iki ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

OPERASYONDA 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde, organize suç örgütüne yapılan "KAFES-41" operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'te yaptığı açıklamada, operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordine ettiği çalışmalarda, suç örgütlerine silah sağlayan ve örgüt kurarak suç işleyen şüphelilerin, iki cinayet, iki öldürmeye teşebbüs, 11 yaralama, çok sayıda silahlı çatışma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, silahlı saldırı, ruhsatsız silah bulundurma, işyeri kurşunlama ve yağma gibi suçlara karıştıklarının belirlendiğini söyledi.