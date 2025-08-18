İstanbul merkezli suç örgütü soruşturmasında 10 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanmaları istenen 10 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılık sevk yazısının bulguları

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında örgüt elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da bulunduğu şüphelilerin İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri sürüyor.

Savcılık yazısında müştekinin beyanına yer verildi: müşteki, daha önce tutuklu olduğu dosyada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldığını; verdiği beyanın ardından hakkında beyanda bulunduğu kişiler tarafından ölüm listesine alındığını, kendisine ve ailesine saldırı düzenleneceğini ve bu saldırının Selahattin Yılmaz ve çevresi tarafından yapılacağını bildirdiğini söylediği belirtildi.

Yazıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekenin incelendiği ve şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında hareket ettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Cep telefonu incelemelerinde şüphelilerin birbiriyle irtibat halinde oldukları, yazışmalarında ve galeri bölümlerinde çok sayıda silah fotoğrafı bulunduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelilerden Selahattin Yılmaz ile Mehmet Tuğlu arasında geçen yazışmalarda Opet Aziz İhsan Aktaş ibaresinin yer aldığı belirtildi.

Şüpheli İsa Aydın'ın telefonunda ele geçirilen bir ses kaydında tehdit içerikli ifadelerin bulunduğu; kayıtta ayrıca Mustafa isimli bir kişinin bir fotoğraf karesinden Selahattin Yılmaz'ın kafasını çıkarıp kendi kafasını eklediği, bunun Yılmaz tarafından tespit edildiği ve Yılmaz adına verilen emir doğrultusunda uyarılma yapıldığı yönünde tespitlerin yer aldığı ifade edildi.

Baskı ve yeni delil ihtimali

Sevk yazısında, soruşturma ilerledikçe yeni müşteki ve tanıkların ortaya çıkabileceği, bunun üzerine şüphelilerin bu kişilere baskı uygulamasının muhtemel olduğu değerlendirmesi yapıldı. Yazıda ayrıca bazı şüphelilerin ikametlerinde ruhsatsız silahların ele geçirilmiş olması ve cep telefonlarındaki silah fotoğraflarının örgütü silahlı bir yapı haline getirdiği vurgulandı.

Tutuklama talepleri ve adli kontrol

Savcılık, Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarından tutuklanmalarını talep etti.

Ayrıca Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tehdit suçlarından tutuklama istendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez dahil 5 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 2'si avukat 13 zanlı gözaltına alınmış; çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş bulundu.

Şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.